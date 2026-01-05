Maduro il falso presidente e la guerra ibrida | perché non si è trattato di un golpe

Il caso Maduro si distingue per la sua complessità, richiedendo un’analisi che trascenda le interpretazioni ideologiche e le narrazioni semplicistiche. La situazione venezuelana coinvolge elementi di guerra ibrida e dinamiche politiche intricate, che rendono inappropriato qualunque giudizio basato esclusivamente su concetti di golpe o legittimità. Comprendere il contesto richiede un approccio equilibrato e approfondito, lontano da semplificazioni e propaganda.

Il caso Maduro va letto fuori dagli schemi ideologici e dalle semplificazioni propagandistiche che deformano il dibattito pubblico. Non si tratta di un colpo di Stato né di un cambio di regime, ma di un’operazione mirata contro un presidente illegittimo, mai riconosciuto come presidente legittimo da una parte decisiva della comunità internazionale. Sul fondo emerge una realtà che l’Occidente conosce bene ma che continua a faticare a nominare apertamente: la guerra ibrida. Maduro non è un martire. Nicolás Maduro non è un presidente legittimo, perché la sua elezione non è stata riconosciuta da moltissimi Paesi della comunità internazionale, tra cui tutti gli Stati dell’Unione Europea, il Regno Unito, gli Stati Uniti – dalla prima amministrazione Trump, dall’amministrazione Biden e dalla seconda amministrazione Trump – il Canada, il Giappone, l’Australia e, complessivamente, tutti i Paesi del G7. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

