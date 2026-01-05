Maduro difeso dallo stesso avvocato di Assange | fu lui a trattare per l’accordo tra gli Usa e il fondatore di Wikileaks

Nicolàs Maduro si presenta in tribunale a New York per affrontare accuse di narco-terrorismo. A difenderlo è lo stesso avvocato che ha rappresentato Julian Assange, evidenziando un legame tra i due casi. La vicenda mette in luce le complesse questioni legali e politiche che coinvolgono il leader venezuelano e il sistema giudiziario internazionale.

Nicolàs Maduro avrà bisogno di un buon avvocato per rispondere alle accuse di narco-terrorismo per le quali è comparso di fronte a un tribunale di New York. Le prove contro di lui, secondo quanto trapela da indiscrezioni di stampa, sono solide e molte sono legate alla testimonianza dell’ex capo dell’intelligence militare venezuelana, Hugo Armando Carvajal Barrios, da lui stesso cacciato con l’accusa di tradimento. Così il deposto presidente venezuelano si è affidato a un avvocato che è riuscito a raggiungere in passato un accordo che sembrava impossibile: quello tra il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, e lo Stato americano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

