Maduro difeso dallo stesso avvocato di Assange | fu lui a trattare per l’accordo tra gli Usa e il fondatore di Wikileaks
Nicolàs Maduro si presenta in tribunale a New York per affrontare accuse di narco-terrorismo. A difenderlo è lo stesso avvocato che ha rappresentato Julian Assange, evidenziando un legame tra i due casi. La vicenda mette in luce le complesse questioni legali e politiche che coinvolgono il leader venezuelano e il sistema giudiziario internazionale.
Nicolàs Maduro avrà bisogno di un buon avvocato per rispondere alle accuse di narco-terrorismo per le quali è comparso di fronte a un tribunale di New York. Le prove contro di lui, secondo quanto trapela da indiscrezioni di stampa, sono solide e molte sono legate alla testimonianza dell’ex capo dell’intelligence militare venezuelana, Hugo Armando Carvajal Barrios, da lui stesso cacciato con l’accusa di tradimento. Così il deposto presidente venezuelano si è affidato a un avvocato che è riuscito a raggiungere in passato un accordo che sembrava impossibile: quello tra il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, e lo Stato americano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Maduro sarà difeso dallo stesso avvocato di Assange: fu lui a trattare per l’accordo tra gli Usa e il fondatore di Wikileaks
Leggi anche: Maduro difeso dall'avvocato di Assange
Maduro, dalle accuse al nodo immunità: come il precedente di Noriega può orientare il processo al presidente del Venezuela; Maduro nell’aula del tribunale a New York: “Sono innocente e ancora presidente del mio Paese”. E’ difeso dall’avvocato di Assange. La Cina all’Onu: “Preoccupati per bullismo Usa”; Cilia Flores: chi è la moglie di Maduro e perché era il vero cervello del regime; Venezuela, l’esercito riconosce Delcy Rodriguez presidente ad interim. Trump la minaccia: “Se sbaglia pagherà più di Maduro”. Lui e la moglie domani in tribunale domani a New York. Usa: “C’è un supertestimone”.
Maduro difeso dallo stesso avvocato di Assange: fu lui a trattare per l’accordo tra gli Usa e il fondatore di Wikileaks - Barry Pollack, che ha ottenuto l'accordo tra Julian Assange e gli USA, difenderà Nicolás Maduro dalle accuse di traffico di cocaina ... ilfattoquotidiano.it
Maduro e la moglie in tribunale a Manhattan. Machado ai venezuelani, "la libertà è vicina" - L’ex presidente venezuelano, Nicolas Maduro, e la moglie Cilia Flores, sono arrivati al Tribunale di Manhattan. msn.com
Dall’avvocato di ufficio all’accusa: tutto ciò che c’è da sapere sul processo a Maduro a New York - L’ex presidente del Venezuela e la moglie si presenteranno oggi davanti al giudice della corte federale di Lower Manhattan per una breve udienza, ma che sarà ... repubblica.it
The Epoch Times Italia. . Il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha difeso l’arresto di Nicolas Maduro in Venezuela, sottolineando che si è trattato di un’operazione di polizia, non di un’invasione, e che quindi non era necessaria l’autorizzazione del Co - facebook.com facebook
Guardi, ha sbagliato persona. Mai difeso Maduro. Le basti sapere che sono di Amnesty International che ha prodotto dettagliati rapporti sulla violazione dei diritti umani in Venezuela. Ed ero fermamente contrario al bombardamento su Belgrado. Nessuna indi x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.