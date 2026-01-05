Maduro Cuba ‘ultima difesa’ da attacco Usa | morti 32 agenti dell’Avana
L’articolo riporta che durante un’operazione statunitense a Caracas, volta a catturare il presidente venezuelano Nicolás Maduro, sono deceduti 32 cittadini cubani. La notizia sottolinea un coinvolgimento internazionale complesso e delicato, evidenziando le conseguenze di un’azione che, secondo le fonti, avrebbe avuto come obiettivo principale Maduro. La vicenda si inserisce nel contesto delle tensioni tra Stati Uniti e i paesi dell’America Latina, con implicazioni geopolitiche ancora da chiarire.
(Adnkronos) – Nell'operazione con cui gli Stati Uniti hanno catturato il presidente venezuelano Nicolas Maduro, a Caracas, sono morti 32 cittadini cubani. Non si trattava di civili, come ha spiegato il presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel. Nelle prime ore del 3 gennaio, sono morti soldati cubani e uomini dell'intelligence. "I nostri compatrioti hanno compiuto il loro . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Venezuela, morti 32 militari e 007 di Cuba per difendere Maduro. A L'Avana lutto nazionale
Leggi anche: Usa, l'azione militare contro Maduro "è strategia per risorse petrolifere e togliere Russia, Cina, Iran da sfera occidentale": le indiscrezioni di agenti Usa
La strategia della minaccia. Mentre la transizione in Venezuela dopo la cattura di Nicolas Maduro è tutta ancora da costruire, Donald Trump torna subito a scagliarsi contro altri Stati “colpevoli” di non allinearsi ai desiderata americani: su tutti, Colombia, Cuba - facebook.com facebook
Nel mirino di Trump anche Colombia, Messico e Iran. “Cuba cadrà da sola”. Maduro in tribunale x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.