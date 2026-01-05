Maduro Cuba ‘ultima difesa’ da attacco Usa | morti 32 agenti dell’Avana

L’articolo riporta che durante un’operazione statunitense a Caracas, volta a catturare il presidente venezuelano Nicolás Maduro, sono deceduti 32 cittadini cubani. La notizia sottolinea un coinvolgimento internazionale complesso e delicato, evidenziando le conseguenze di un’azione che, secondo le fonti, avrebbe avuto come obiettivo principale Maduro. La vicenda si inserisce nel contesto delle tensioni tra Stati Uniti e i paesi dell’America Latina, con implicazioni geopolitiche ancora da chiarire.

