maduro assume come legale il difensore di assange

Nicolas Maduro ha scelto Barry Pollack, noto avvocato penalista che ha rappresentato Julian Assange, come suo legale nel procedimento penale di Manhattan. L’accusa riguarda accuse di narcoterrorismo. Questa nomina segna un passo importante nel caso giudiziario che coinvolge il leader venezuelano, evidenziando un collegamento con figure legali di rilievo nel panorama internazionale.

Il leader venezuelano Nicolas Maduro ha incaricato l'eminente avvocato penalista Barry Pollack, che ha rappresentato a lungo il fondatore di WikiLeaks Julian Assange, come suo avvocato nel caso penale di Manhattan in cui e' accusato di narcoterrorismo. Pollack ha depositato l'avviso di incarico come avvocato di Maduro nel caso di narcotraffico del Distretto meridionale di New York prima dell'udienza prevista per le 18. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Chi è Cilia Flores, moglie di Maduro catturata con lui dagli Usa; GREGG JARRETT: No, l’ordine di Trump di rapire Maduro non period illegale o incostituzionale.

