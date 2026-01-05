Maduro a processo | accuse imputati e nodo immunità

Il processo a Maduro coinvolge accuse specifiche e un dibattito sulla questione dell’immunità diplomatica. Gli Stati Uniti continuano a sostenere la giurisdizione federale nel tentativo di portare davanti alla legge un leader non riconosciuto come legittimo. La vicenda evidenzia le tensioni politiche e giuridiche internazionali, sollevando questioni sulla validità delle immunità e sulla giurisdizione in casi di leadership controversa.

Gli Stati Uniti puntano ancora una volta sulla giurisdizione federale per processare un leader non riconosciuto come legittimo. L'apertura del procedimento penale a New York contro Nicolás Maduro non è infatti una novità nella prassi di Washington contro leader stranieri, ma rimane un modus operandi illegale sul piano del diritto internazionale. La procura federale del Southern District of New York contesta al presidente venezuelano reati di narco-terrorismo, traffico internazionale di cocaina e uso di armi da guerra, processandolo come un privato cittadino e non come un capo di Stato straniero.

Maduro, dalle accuse al nodo immunità: come il precedente di Noriega può orientare il processo al presidente del Venezuela - La cattura di Nicolas Maduro è caduta esattamente 35 anni dopo l'arresto a Panama di Manuel Noriega. ilmessaggero.it

Maduro a processo negli Usa: quattro gravi accuse e il giudice che guiderà il caso - Maduro davanti alla giustizia americana: quattro accuse critiche e lo sguardo attento del giudice Alvin Hellerstein. notizie.it

Il "compasso morale" di Sánchez è avere in maggioranza partiti pro Maduro, una vice come Diaz che chiedeva di riconoscere la vittoria di Maduro e un mediatore amico dei chavisti come Zapatero che è andato in Venezuela a controllare il processo elettorale x.com

Processo Maduro, Tajani: "Intervento statunitense legittimo" - facebook.com facebook

