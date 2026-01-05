Maduro a New York per la prima udienza

L'ex presidente venezuelano Nicolás Maduro si presenta a un tribunale federale di New York per la prima volta. Accompagnato dalla moglie e scortato da agenti, è stato trasferito in elicottero a Governors Island e poi condotto in auto a un edificio giudiziario nel quartiere di Lower Manhattan. L'udienza segna un importante passaggio nel procedimento legale in corso.

15.45 L'ex presidente venezuelano Maduro e sua moglie sono stati scortati da agenti armati fuori dal centro di detenzione di Brooklyn e condotti a un elicottero che è atterrato a Governors Island Poi un viaggio veloce attraverso Lower Manhattan fino al tribunale federale in auto.Resterà fuori dalla vista pubblica finché non comparirà davanti al giudice alle 18 ora italiana per rispondere alle accuse di narcotraffico. In attesa di trovare un suo legale, oggi avrà un avvocato d'ufficio.

