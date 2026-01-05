Maddaloni ‘Epifania in Musica’ con il Maestro Antonio Barchetta

Maddaloni ospita l’evento “Epifania in Musica” con il Maestro Antonio Barchetta, parte del ciclo natalizio dell’Associazione Culturale Musicale “A”. Un’occasione per vivere una giornata dedicata alla musica in un’atmosfera raccolta e significativa, incentrata sulla tradizione e sulla cultura locale. L’evento rappresenta un momento di incontro e condivisione per appassionati e amanti della musica, mantenendo viva la tradizione natalizia nella comunità.

Nuovi appuntamenti del ciclo natalizio dell'Associazione Culturale Musicale "A. Barchetta" Odv con l'Epifania 2026. Il cartellone di eventi gode dei tre storici patrocini istituzionali ovvero Regione Campania, Provincia di Caserta e Comune di Maddaloni. Quest'anno hanno collaborato alla riuscita degli eventi, oltre i volontari dell'associazione e delle professionalità anche artistiche locali, anche i sodalizi "Passa mano Caserta" e l'Associazione "Calatia ille tempore". Il programma ha preso il via il 7 dicembre con la 29esima edizione del Progetto di Fede Arte e Cultura a cura dell'Associazione "A.

Epifania in Musica a Maddaloni con il Maestro Antonio Barchetta La città di Maddaloni, dopo il ricco cartellone artistico del "Natale in Musica" dell'Associazione fondata e diretta dal Maestro Antonio Barchetta, si prepara a celebrare l'Epifania del Signore