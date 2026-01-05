Maddaloni celebra l’Epifania in Musica con il Maestro Barchetta

Maddaloni si prepara a celebrare l’Epifania con un evento musicale organizzato dall’Associazione Culturale Musicale “A. Barchetta” Odv. L’appuntamento conclude il ciclo natalizio 2025-2026, sottolineando l’impegno dell’associazione nella promozione della cultura e della musica nel territorio locale. Un momento di condivisione che unisce tradizione e musica, offrendo alla comunità un’occasione di aggregazione e valorizzazione delle proprie radici culturali.

Si chiude il ciclo natalizio 2025-2026 dell’Associazione Culturale Musicale “A. Barchetta” Odv con l’atteso appuntamento dell’Epifania, confermando l’impegno del sodalizio nel promuovere cultura e musica sul territorio. L’iniziativa gode dei patrocini istituzionali di Regione Campania, Provincia. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Maddaloni, ‘Epifania in Musica’ con il Maestro Antonio Barchetta Leggi anche: Natale in Musica a Maddaloni con il Maestro Antonio Barchetta Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Maddaloni celebra l’Epifania in Musica con il Maestro Barchetta - Il coro dei ragazzi, proveniente dai plessi di Maddaloni e Valle di Maddaloni, è stato preparato dagli insegnanti di musica Massimo Razzano, Angela Casella e Mauro Bonelli, sotto la guida del ... casertanews.it

L’EVENTO - Ultima tappa, stessa fedeltà: il Vespa Club Maddaloni celebra la propria storia in Toscana GUARDA IL VIDEO - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.