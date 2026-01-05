Macugnaga addio allo sci | dopo l' incidente le funivie rimarranno chiuse per mesi

A Macugnaga, le funivie resteranno chiuse per diversi mesi a causa di un incidente, interrompendo così la stagione sciistica. La decisione influenzerà anche le attività estive, con possibili ripercussioni sul flusso di turisti ed escursionisti. La situazione richiede attenzione e pazienza, mentre si valutano interventi e soluzioni per ripristinare l'accessibilità e le attività nella zona.

Niente da fare per Macugnaga: la stagione sciistica non partirà di certo e, quasi certamente, anche in estate ci saranno grossi problemi con turisti ed escursionisti.L'incidente del 30 dicembre alla funivia del Monte Moro ha dato il colpo di grazia definitivo al turismo sul lato ossolano del.

Sono state evacuate le persone bloccate al Passo del Moro dopo l'incidente alla funivia di Macugnaga. VIDEO - Grazie all'intervento degli elicotteri sono stati riportati a valle i turisti e i lavoratori bloccati ... ilfoglio.it

Incidente a Macugnaga, una passeggera: "La cabina andava troppo veloce e siamo andati a sbattere" - Si attende la nomina dei periti per gli accertamenti irripetibili ... lastampa.it

