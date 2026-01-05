Machado non molla | dopo oltre 20 anni di opposizione al regime la premio Nobel non si farà da parte

Machado, premio Nobel, continua la sua opposizione in Venezuela dopo oltre vent’anni, senza intenzione di arrendersi. La sua determinazione si inserisce in un contesto politico complesso, segnato dalla recente cattura di Nicolás Maduro e dall’intervento internazionale. La situazione rimane incerta, con ripercussioni che potrebbero influenzare il futuro del paese e il percorso verso un nuovo assetto politico.

Difficile prevedere gli sviluppi politici in Venezuela dopo la cattura del presidente-dittatore Nicòlas Maduro e il pressing Usa per mettere la firma al nuovo assetto dopo la caduta del regime. Se Donald Trump per ora ha dato un mezzo assenso (condizionato al volere della Casa Bianca) alla vicepresidente, Delcy Rodríguez, la premio Nobel per la Pace Maria Corina Machado non è intenzionata a farsi da parte. Leader storica dell’opposizione anti-regime, carcerata per anni, può contare su una rete internazionale di contatti. Non a caso ieri ha ricevuto la telefonata della premier Meloni con la quale ha parlato delle “prospettive di una transizione pacifica e democratica”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

