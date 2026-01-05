Lutto a Pompei mamma 33enne muore dopo aver dato alla luce la sua bambina

A Pompei, si è verificato un grave lutto con la morte di una donna di 33 anni, avvenuta dopo aver dato alla luce la sua bambina. La donna era ricoverata in condizioni critiche all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore e il decesso è avvenuto nel primo pomeriggio. La comunità si stringe nel dolore per questa perdita improvvisa e dolorosa.

