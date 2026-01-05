Lutto a Olginate | addio a Ilaria Marchetti anima della Protezione civile
Olginate piange la scomparsa di Ilaria Marchetti, tra i fondatori del gruppo comunale di Protezione civile, venuta a mancare a soli 43 anni. La sua dedizione e il suo impegno hanno segnato la comunità, lasciando un ricordo di solidarietà e servizio. Un momento di riflessione sulla preziosa presenza di Ilaria, esempio di dedizione civica e di umanità.
Lutto a Olginate: a soli 43 anni si è spento il sorriso di Ilaria Marchetti, tra i fondatori del gruppo comunale di Protezione civile.La donna, da tempo costretta a fronteggiare una grave malattia, era molto conosciuta in paese e nel territorio. Aveva conseguito la laurea in Geologia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
