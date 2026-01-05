Lutto a Olginate | addio a Ilaria Marchetti anima della Protezione civile

Olginate piange la scomparsa di Ilaria Marchetti, 43 anni, una delle figure di rilievo della Protezione civile locale. Tra i fondatori del gruppo comunale, la sua perdita rappresenta un momento di grande tristezza per tutta la comunità. La sua dedizione e il suo impegno rimarranno un esempio per tutti coloro che l'hanno conosciuta.

