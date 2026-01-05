L’urgenza di un’agenda antipopulista nel campo largo Parla Picierno

L’intervento di Picierno sottolinea l’importanza di un’agenda antipopulista nel contesto del campo largo. È un momento inedito, dal dopoguerra a oggi, in cui il Colle viene oggetto di attacchi e delegittimazioni da parte di un regime. Questa situazione richiede un'attenzione particolare e una strategia condivisa per tutelare le istituzioni e rafforzare i principi democratici.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.