L'uomo indagato per la morte di Aurora Livoli aveva già abusato di altre tre ragazze in passato

L’uomo indagato per la morte di Aurora Livoli ha un passato di presunte violenze e molestie. Nel 2019 avrebbe agito contro una 19enne a Milano, nel 2024 avrebbe molestato una donna di 40 anni a Cologno, e nel 2025 avrebbe commesso un’altra violenza sessuale contro una 19enne, sempre a Cologno. La vicenda solleva ancora una volta il tema della tutela e della prevenzione nei confronti delle vittime di violenza.

