L'uomo indagato per la morte di Aurora Livoli aveva già abusato di altre tre ragazze in passato

Da fanpage.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’uomo indagato per la morte di Aurora Livoli ha un passato di presunte violenze e molestie. Nel 2019 avrebbe agito contro una 19enne a Milano, nel 2024 avrebbe molestato una donna di 40 anni a Cologno, e nel 2025 avrebbe commesso un’altra violenza sessuale contro una 19enne, sempre a Cologno. La vicenda solleva ancora una volta il tema della tutela e della prevenzione nei confronti delle vittime di violenza.

Sarebbe responsabile di una violenza sessuale nel 2019 ai danni di una 19enne, a Milano; di molestie a una 40enne nel 2024, a Cologno; di un'altra violenza sessuale nel 2025 verso un'altra 19enne, a Cologno. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Aurora Livoli, c'è un indagato per la morte della 19enne: un uomo che poco prima aveva aggredito un'altra donna

Leggi anche: Chi è Gabriel Valdez Velazco l’uomo indagato per la morte della 19enne Aurora Livoli

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ragazza morta a Milano, autopsia sul corpo di Aurora Livoli. Indagato un uomo di 56 anni; Aurora Livoli, c'è un indagato per la morte della 19enne romana; Un uomo di 56 anni indagato per l'omicidio di Aurora Livoli; Per la morte di Aurora Livoli c'è un indagato: ha 57 anni e aveva già precedenti per violenza.

uomo indagato morte auroraL’uomo indagato per la morte di Aurora Livoli aveva già abusato di altre tre ragazze in passato - Sarebbe responsabile di una violenza sessuale nel 2019 ai danni di una 19enne, a Milano; di molestie a una 40enne nel 2024, a Cologno; di un'altra violenza ... fanpage.it

uomo indagato morte auroraPer la morte di Aurora Livoli c'è un indagato: ha 57 anni e aveva già precedenti per violenza - Poco prima di incontrare la ragazza l'uomo avrebbe commesso una rapina: cosa sappiamo delle indagini sulla morte della 19enne trovata morta nel cortile di un condominio ... today.it

uomo indagato morte auroraMilano, c’è un indagato per la morte della 19enne Aurora Livoli: è un uomo di 56 anni - Si tratta di un cittadino peruviano che i carabinieri hanno fermato il giorno successivo al ritrovamento del cadavere, per una tentata rapina commessa poco prima dell'incontro con la ragazza. editorialedomani.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.