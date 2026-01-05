L’unione dà la forza

L’unione rappresenta la nostra forza in momenti difficili. Di fronte a tragedie come quella di Crans-Montana, è importante ricordare che la solidarietà e il sostegno reciproco sono strumenti fondamentali per affrontare il dolore e la perdita. Solo insieme possiamo cercare un senso di speranza e ricostruire, passo dopo passo, un cammino di conforto e unità.

Non c'è, non ci può essere e nemmeno si può provare a scorgere – nemmeno ad avere una fede saldissima o uno spirito sempre sereno – uno spiraglio di luce nell'intera vicenda della strage di Crans-Montana. Impossibile, quando ancora si stanno contando i morti nell'ordine delle decine. Epperò è un minimo di conforto la reazione di solidarietà e impegno che arriva dall'Italia. Nell'encomiabile attività degli specialisti del centro Grandi Ustioni di Niguarda (ed elogiamole, per una volta, le eccellenze di casa nostra, quando le abbiamo), così come nel sostegno che viene garantito da équipe di psicologi per i ragazzi coinvolti nel terribile rogo, in Svizzera come qui da noi.

