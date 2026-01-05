Lungo Bisenzio rappresenta un punto di riferimento tra passato e futuro. Gacem sottolinea la sua capacità di gestire tutto in autonomia, mentre Giani attende il sindaco per discutere delle risorse. La soddisfazione per l’avvio positivo del girone di ritorno invita a proseguire con impegno, mantenendo stabile l’obiettivo di crescita e collaborazione nel territorio.

"Siamo molto contenti di aver cominciato il girone di ritorno in questo modo. Adesso continuiamo così. Le cattive condizioni del terreno di gioco? Ogni volta che piove in maniera copiosa, i campi si allagano e diventano fangosi. Non solo a Orvieto, ma un po’ ovunque. Purtroppo questa è la situazione che troviamo in Serie D: è necessario adattarsi. Non è stato facile farlo in questa occasione e proprio per questa ragione bisogna riconoscere ancora più meriti alla squadra". Come sempre accaduto dall’inizio della stagione, la presidente Asmaa Gacem ha seguito il Prato in trasferta anche a Orvieto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lungobisenzio, presente e futuro. Gacem: "Capienza? Noi fatto tutto". Risorse: Giani aspetta il sindaco

Lungobisenzio, scatta il campionato. Inizia l’era Gacem del nuovo Prato - Oggi (calcio d’inizio alle 15, con diretta su Tv Prato) l’Ac Prato debutta nel girone E di Serie D. lanazione.it

Il nuovo Lungobisenzio. Piace l’idea "all’inglese". Taiti rilancia il piano. Vannucci allarga l’area - "Prendo atto con soddisfazione in merito a quanto dichiarato dalla presidente Gacem in merito al Lungobisenzio: non può che essere un aspetto positivo. lanazione.it

INFO BIGLIETTI PRATO vs SPORTING TRESTINA Domenica 14 Dicembre 2025 – ore 14:30 Stadio Lungobisenzio Vendita biglietti • Da Martedì 9 a Giovedì 11 Dicembre Settori Tribuna e Curva Ferrovia presso il Bar dello Stadio Lungobisenzio di - facebook.com facebook