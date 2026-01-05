Il Lumezzane ottiene un pareggio per 1-1 contro il Vicenza capolista, interrompendo la serie di vittorie della squadra avversaria. Con questo risultato, i padroni di casa consolidano la loro buona forma e proseguono un percorso positivo di risultati utili consecutivi, dimostrando solidità e determinazione sotto la guida di mister Troise.

LUMEZZANE (Brescia) Il Lumezzane non si arrende mai e ferma sul pari (1-1) il Vicenza capolista, conquistando così l’undicesimo risultato utile consecutivo di una serie che sta mettendo in mostra le reali qualità della squadra di mister Troise. Sin dall’inizio le due squadre cercano di assumere l’iniziativa decise a cogliere il primo successo del 2026. Stuckler e Tribuzzi pungono per i biancorossi, ma Pagliari e Moscati rispondono senza timori per i valgobbini. Al 19’ i rossoblù intravedono il vantaggio. Iori lancia Ferro tutto solo davanti a Gagno, ma la giovane punta lumezzanese sciupa a lato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lumezzane da favola. Bloccata la capolista

