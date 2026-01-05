L’ultimo appuntamento del campionato italiano di ciclocross si svolge in Brianza, presso la Porada di Seregno. Martedì 6 gennaio si terrà il 5° Ciclocross Città di Seregno, ultima prova del campionato nazionale di società 2025–2026 della Federciclismo. L’evento rappresenta un momento importante per gli atleti e gli appassionati del settore, offrendo una valida occasione per seguire le competizioni in un contesto naturale e stimolante.

Uno dei più importanti appuntamenti del ciclocross nazionale torna in Brianza. Domani, martedì 6 gennaio, infatti la Porada di Seregno sarà teatro del 5° Ciclocross Città di Seregno, gara nazionale e sesta e ultima prova del campionato italiano di società 2025–2026 della Federciclismo.Il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - L'ultima gara del campionato italiano di ciclocross arriva in Brianza

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Gavere 2025: ultima parte di gara, Van der Poel cerca la vittoria!

Leggi anche: MotoGp, Super Bezzecchi a Valencia: l’italiano vince l’ultima gara dell’anno, terzo Di Giannantonio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La 100 km del Passatore torna sede del campionato italiano; Campionati Italiani Rally 2026: tutte le date, gara per gara; Campionato Italiano di sciabola a squadre; Il Campionato italiano team Relay di ciclocross lo vince il CX Devo Academy.

Il Team Ciabini trionfa nel Campionato Italiano di Velocità per moto vintage - Arezzo, 15 ottobre 2025 – Il Team Ciabini trionfa nel CIV Classic, il campionato italiano di velocità per moto vintage. lanazione.it

Aprilia e Jacopo Cerutti campioni per la terza volta consecutiva nell'Italiano Motorally - Per il terzo anno consecutivo, Aprilia Tuareg Racing e Jacopo Cerutti dominano la stagione 2025 del Campionato Italiano Motorally, confermando la competitività della Tuareg Rally e l'eccellenza del ... sport.sky.it

Juventus-Lecce, le statistiche della gara - Juventus e Lecce si sfidano nella gara valida per il diciottesimo turno di campionato. msn.com

Prima di Varese-Pergine, ultima gara della regular season del campionato di hockey, un momento toccante all'Acinque Ice Arena ha fatto seguito a quello del palazzetto dove si gioca Varese-Napoli #cransmontana #mastini #varese - facebook.com facebook

46' | Inizia il secondo tempo dell’ultima gara del 2025 #PisaJuve [0-0] x.com