Lucca al Benfica è la prima notizia dei portoghesi di A Bola

Il Benfica ha manifestato interesse per Lorenzo Lucca del Napoli nel mercato invernale. La squadra portoghese valuta l’acquisto dell’attaccante italiano, considerandolo una possibile opzione per rinforzare l’attacco. La trattativa è ancora in fase preliminare, e ulteriori sviluppi saranno comunicati nelle prossime settimane. La notizia, riportata da A Bola, sottolinea l’attenzione del club portoghese per il talento di Lucca.

Il Benfica è interessato a Lorenzo Lucca del Napoli per questo mercato invernale. Il Benfica punta a Lucca. Come riportato da A Bola: Benfica e Napoli stanno negoziando il trasferimento in prestito di Lorenzo Lucca; è l’obiettivo preferito di Jose Mourinho per rafforzare il suo attacco e Rui Costa sta cercando di soddisfare questo desiderio. In questo momento, stanno discutendo con gli azzurri la possibilità di inserire un diritto o obbligo di riscatto a fine stagione. Il Napoli, a causa dei vincoli del fair play finanziario, preferirebbe cederlo e vorrebbe farlo per 30 milioni, ma sa che questo scenario difficilmente si concretizzerà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

