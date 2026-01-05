Lube in affanno fuori casa Talento senza continuità
La squadra Lube ha incontrato difficoltà nelle recenti trasferte di Perugia e Trento, entrambe perse per 3-1 e con un avvio sfavorevole nel punteggio. Questi risultati evidenziano alcune criticità nel rendimento esterno, sottolineando l’importanza di migliorare la continuità e la stabilità nelle prestazioni. Un momento di riflessione per la squadra, che si prepara a rientrare in campo con l’obiettivo di rafforzare la propria competitività.
Perugia e Trento, le due difficili trasferte a cavallo tra vecchio e nuovo anno hanno decretato altrettanti ko per la Lube, sempre per 3-1 e sempre iniziando sotto nel punteggio. Hanno decretato anche altro? Su questo i tifosi si sono spaccati, tra chi ha rimarcato le note positive, ad esempio la reazione avuta con i cambi e quando il servizio è "entrato"; chi invece ha evidenziato stop che annullano o quasi le ambizioni biancorosse. Analizzando le cose in modo oggettivo, la maggioranza di aspetti pare negativa. Prima con la Sir dentro o fuori per la Coppa Italia e poi con l’Itas per un turno di campionato, è stato evidente che esiste un divario a livello tecnico, agonistico e mentale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Burnley–Everton: scontro salvezza a Turf Moor. Clarets in affanno, Toffees a caccia di continuità
Leggi anche: Tutto facile per la Lube in Europa. Montpellier liquidato senza patemi
La Lube viene respinta, Trento gigante in casa: Civitanova sconfitta dai campioni di Italia - Fa e disfa ma non riesce a raccogliere punti in casa dei campioni d’Italia di Trento. msn.com
La Lube schiaccia il tabù: Civitanova rompe il digiuno fuori casa e piega Cuneo - CUNEO Vittoria piena per là Cucine Lube che, come dice a fine match coach Medei con una vittoria alla prima del girone di ritorno, ha già fatto più punti lontano all Eurosuole forum di tutto il girone ... corriereadriatico.it
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.