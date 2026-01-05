La squadra Lube ha incontrato difficoltà nelle recenti trasferte di Perugia e Trento, entrambe perse per 3-1 e con un avvio sfavorevole nel punteggio. Questi risultati evidenziano alcune criticità nel rendimento esterno, sottolineando l’importanza di migliorare la continuità e la stabilità nelle prestazioni. Un momento di riflessione per la squadra, che si prepara a rientrare in campo con l’obiettivo di rafforzare la propria competitività.

Perugia e Trento, le due difficili trasferte a cavallo tra vecchio e nuovo anno hanno decretato altrettanti ko per la Lube, sempre per 3-1 e sempre iniziando sotto nel punteggio. Hanno decretato anche altro? Su questo i tifosi si sono spaccati, tra chi ha rimarcato le note positive, ad esempio la reazione avuta con i cambi e quando il servizio è "entrato"; chi invece ha evidenziato stop che annullano o quasi le ambizioni biancorosse. Analizzando le cose in modo oggettivo, la maggioranza di aspetti pare negativa. Prima con la Sir dentro o fuori per la Coppa Italia e poi con l’Itas per un turno di campionato, è stato evidente che esiste un divario a livello tecnico, agonistico e mentale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lube in affanno fuori casa. Talento senza continuità

La Lube viene respinta, Trento gigante in casa: Civitanova sconfitta dai campioni di Italia - Fa e disfa ma non riesce a raccogliere punti in casa dei campioni d’Italia di Trento. msn.com