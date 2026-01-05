Lotteria Italia | domani l' estrazione e come verificare le vincite
Domani, 6 gennaio, si svolge l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia, evento che conclude il calendario delle festività natalizie. La verifica delle vincite potrà essere effettuata seguendo le modalità ufficiali, tra cui la trasmissione in diretta su Rai 1. In questa occasione, vengono annunciati i numeri vincenti e i premi assegnati, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere eventuali vincite in modo semplice e trasparente.
È ufficialmente partito il conto alla rovescia per la Lotteria Italia che si concluderà domani 6 gennaio, giorno dell'Epifania, con l’estrazione dei biglietti vincenti trasmessa in tv su Rai 1.“Anche quest’anno - riporta l’Agenzia Agimeg - la Lotteria Italia sarà protagonista nella popolarissima. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Biglietti vincenti giornalieri del 24, 25 e 26 dicembre: 2025; Lotteria Italia, il racconto di Maurizio che vende i biglietti a via Condotti: Anche 800 in un giorno; Lotteria Italia 2025-26, quando escono i biglietti vincenti: come funzionano vincite e premi, il regolamento; Ultimi giorni per acquistare i biglietti 2025.
Affari Tuoi in onda con la Lotteria Italia: le informazioni sull’estrazione, gli orari e tutti gli ospiti della puntata speciale - Appuntamento il 6 gennaio con lo speciale di Affari Tuoi: in palio 5 milioni di euro e tanti ospiti vip per la serata ... ilfattoquotidiano.it
Lotteria Italia: domani l'estrazione e come verificare le vincite - In totale, nelle 26 edizioni della Lotteria Italia del terzo millennio, son stati assegnati 138 premi di prima categoria, per un totale di circa 265 milioni di euro. monzatoday.it
Lotteria Italia da record, il gioco torna a correre: 9,6 milioni di biglietti venduti e premi pronti a salire - Dopo quindici anni numeri mai visti, cresce l’attesa per l’estrazione su Rai 1 e per un’edizione che riscrive le statistiche ... giornalelavoce.it
