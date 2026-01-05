Lotteria Italia 2026 come funziona | quando vengono estratti i biglietti e dove vederla in tv

La Lotteria Italia 2026 si avvicina, portando con sé l’estrazione dei biglietti vincenti. L’evento si svolgerà durante la giornata dell’Epifania, con i risultati annunciati in diretta televisiva. In questa guida troverai informazioni su come funziona, quando avviene l’estrazione e dove seguirla, per essere sempre aggiornato sui premi e le modalità di partecipazione.

Torna l’atteso appuntamento con la Lotteria Italia. Come ogni anno, infatti, l’Epifania diventerà cuore dell’ estrazione tra le più attese da milioni di cittadini. In palio un primo premio da 5 milioni di euro, cui se ne affiancheranno altri con cifre più basse stabiliti da un’apposita commissione a seconda del numero di biglietti venduti nelle settimane precedenti. L’annuncio, anche stavolta, avverrà in diretta televisiva su Rai 1 durante la puntata di Affari tuoi, condotta da Stefano De Martino a partire dalle ore 20.35, al termine del telegiornale. Ecco una guida con tutto quello che bisogna sapere, dal costo dei ticket fino alle informazioni per controllare l’eventuale vincita. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Lotteria Italia 2026, come funziona: quando vengono estratti i biglietti e dove vederla in tv Leggi anche: Perché i biglietti della Lotteria Italia non vengono più annunciati ad Affari Tuoi: quando torna in TV l’estrazione Leggi anche: United Cup 2026: cos’è, come funziona e quando gioca l’Italia. Gironi, calendario e dove vederla La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Biglietti vincenti giornalieri del 24, 25 e 26 dicembre: 2025; Lotteria Italia 2025-26, quando escono i biglietti vincenti: come funzionano vincite e premi, il regolamento; Lotteria Italia, il racconto di Maurizio che vende i biglietti a via Condotti: Anche 800 in un giorno; Lotteria Italia 2025-2026 quanto valgono i premi, i biglietti vincenti e la diretta ad Affari Tuoi del 6 gennaio. Lotteria Italia, i premi e come funziona: quando vengono estratti i biglietti e dove vederla in tv - Mancano due giorni all'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025. ilmessaggero.it

Tutti i premi della Lotteria Italia - Ultimi giorni per acquistare i biglietti della Lotteria Italia 2026: scadenze per cartaceo e online, estrazione 6 gennaio e tempi per la riscossione dei premi. agimeg.it

Lotteria Italia: perché tutti vogliono provarci, come funziona, premi e data dell’estrazione - Lotteria Italia, vendite in crescita e nuovo premio speciale: ecco come funziona davvero il gioco più amato dagli italiani. trend-online.com

Lotteria Italia, boom di biglietti: da 15 anni non si vendeva così x.com

Lotteria Italia: cresce l’attesa per l’estrazione dell’Epifania Sale l’attesa in vista dell’estrazione finale della Lotteria Italia, in programma il 6 gennaio 2026, giorno dell’Epifania. Mancano ormai poche ore alla chiusura della vendita dei biglietti e l’edizione 2025 si - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.