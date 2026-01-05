Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport, analizza in esclusiva la corsa allo Scudetto, sottolineando le sue opinioni sulla posizione attuale delle squadre di vertice. Secondo il giornalista, il Milan si trova in una posizione sfavorita rispetto a Napoli e Inter, e spiega le ragioni di questa valutazione. Un approfondimento che offre spunti di riflessione sulla situazione della Serie A e le prospettive delle principali contendenti.

Il giornalista e inviato rossonero per 'Sky Sport' Peppe Di Stefano ha parlato, in esclusiva, della lotta Scudetto ai nostri microfoni. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Lotta Scudetto, Di Stefano: "Il Milan lo vedo dietro rispetto a Napoli e Inter. Ecco perché…"

