Lotta ai cambiamenti climatici | Milano diventa una città spugna grazie a 27 nuovi cantieri

Milano avvia 27 interventi distribuiti nei nove municipi per trasformare alcune aree urbane in superfici drenanti e verdi. L’obiettivo è rendere la città più resiliente ai cambiamenti climatici, migliorando la gestione delle acque piovane e riducendo i rischi di allagamenti e siccità. Questi interventi rappresentano un passo importante verso un modello urbano più sostenibile e adattabile alle sfide ambientali del futuro.

Milano, 5 gennaio 2026 – Sono 27 gli interventi utili a trasformare Milano in una “città spugna“ capace di fronteggiare i cambiamenti climatici e le loro manifestazioni, siano esse piogge intense o periodi di siccità: si tratta di cantieri diffusi nei nove municipi, che prevedono la sostituzione di aree oggi grigie e asfaltate con nuovo verde e superfici drenanti, capaci di assorbire le acque meteoriche. L’obiettivo. Le opere, realizzate da MM per conto del Comune, sono finalizzate a migliorare la resilienza di fronte agli effetti del cambiamento climatico. Incrementare la quantità di superfici drenanti, infatti, riduce i volumi di acque meteoriche che sovraccaricano la rete fognaria in caso di eventi meteo di particolare intensità, favorendone l‘assorbimento naturale nel terreno, e, di conseguenza, riducendo il rischio di allagamenti in superficie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

