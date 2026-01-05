Mickey Rourke, attore 73enne di Los Angeles, ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe dopo aver ricevuto un avviso di sfratto dalla sua abitazione. La richiesta mira a coprire i costi necessari per evitare di perdere la casa. La decisione di Rourke evidenzia le difficoltà finanziarie che può affrontare anche personaggi pubblici, sottolineando l'importanza di supporto comunitario in situazioni di bisogno.

L’attore Mickey Rourke, 73 anni, di fronte a un avviso di sfratto dalla sua casa in affitto a Los Angeles, si è rivolto a ‘GoFundMe’ per pagare 59.100 dollari di affitto dovuto. Lanciata domenica mattina presto e con il suo “pieno permesso”, riporta Hollywood Reporter, la campagna di crowdfunding “Support Mickey to Prevent Eviction” esorta i fan ad “aiutare Mickey Rourke a rimanere nella sua casa”. “Mickey Rourke sta attualmente affrontando una situazione molto difficile e urgente: rischia di essere sfrattato da casa sua”, si legge nella descrizione della campagna GoFundMe. “La vita non scorre sempre liscia come l’olio e, nonostante tutto ciò che Mickey ha dato con il suo lavoro e la sua vita, ora sta affrontando un momento finanziario difficile che ha messo a rischio la sua abitazione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Los Angeles, Mickey Rourke avvia crowfunding per evitare lo sfratto

Leggi anche: Mickey Rourke lancia una raccolta fondi per evitare lo sfratto: "Il talento non garantisce stabilità"

Leggi anche: Mickey Rourke rischia lo sfratto: l’attore chiede aiuto su GoFundMe per 60mila dollari

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Mickey Rourke rischia lo sfratto dalla casa di Los Angeles per oltre $ 60.000 di affitto non pagato dopo il licenziamento del Grande Fratello Superstar | MR IT; Mickey Rourke nei guai: deve 59.100 dollari di affitto o verrà sfrattato; Mickey Rourke lancia un crowfunding per non essere sfrattato: Il talento non garantisce la stabilità economica; Mickey Rourke chiede aiuto ai fan: Rischio lo sfratto, devo oltre 50mila euro di affitti arretrati.

Mickey Rourke rischia lo sfratto e lancia una raccolta fondi: deve pagare oltre 50mila dollari di affitto - L'attore, star del cinema degli Anni Novanta, deve pagare o ltre 50 mila dollari di affitto arretrato per la sua casa a Los Angeles. fanpage.it