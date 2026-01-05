L'oroscopo di martedì 6 gennaio 2026 | grande piacere per Capricorno e Sagittario
L'oroscopo di martedì 6 gennaio 2026 segnala un giorno di piacere per i segni di Capricorno e Sagittario, che potranno godersi le vacanze. La presenza della Luna e di Venere contribuisce a un’atmosfera serena, mentre i Leone, Sagittario e Capricorno vivranno momenti di relax e gratificazione. Un giorno ideale per dedicarsi alle proprie passioni e trascorrere del tempo in compagnia.
Si godono le vacanze e anche i docletti della befana Leone, Sagittario e Capricorno nell'oroscopo di martedì 6 gennaio 2026 grazie alla Luna e Venere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Oroscopo di martedì 6 gennaio 2026 | amore lavoro e fortuna segno per segno.
