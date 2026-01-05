Loreto presenta il Bilancio di previsione | immutate Imu e Irpef Moreno Pieroni | Ci aspettiamo 1,5 milioni di turisti

Il Comune di Loreto ha approvato il Bilancio di previsione 2024, confermando immutate le aliquote di Imu e Irpef. Il sindaco Moreno Pieroni ha stimato un afflusso di circa 1,5 milioni di turisti nel corso dell’anno. La decisione mira a garantire stabilità e continuità nei servizi, mantenendo un equilibrio tra le risorse disponibili e le esigenze della comunità locale.

