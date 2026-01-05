Loreto presenta il Bilancio di previsione | immutate Imu e Irpef Moreno Pieroni | Ci aspettiamo 1,5 milioni di turisti
Il Comune di Loreto ha approvato il Bilancio di previsione 2024, confermando immutate le aliquote di Imu e Irpef. Il sindaco Moreno Pieroni ha stimato un afflusso di circa 1,5 milioni di turisti nel corso dell’anno. La decisione mira a garantire stabilità e continuità nei servizi, mantenendo un equilibrio tra le risorse disponibili e le esigenze della comunità locale.
LORETO – Lo scorso 30 dicembre il Consiglio comunale di Loreto ha approvato il Bilancio di previsione. Si tratta di un documento che rispetta le promesse fatte dal sindaco Moreno Pierni di non aumentare Imu e Irpef per le famiglie e le imprese lauretane.
Consiglio Comunale di Loreto – seduta del 30 dicembre 2025.
