Loreto, che capolavoro a Ravenna. Doma i romagnoli, punti preziosi.

ravenna 61 loreto 75 BASKET RAVENNA: Naoni 4, Feliciangeli 11, Brigato 10, Morena 6, Ghigo, Paolin 8, Jakstas 6, Paiano, Dron 11, Cena 5, Venturini, Catenelli. All. Auletta. LORETO PESARO: Delfino 8, Del Prete, Aglio, Valentini 9, Sgarzini 7, Tognacci 5, Graziani 6, Lomtazde 7, Pillastrini 18, Terenzi 12, Morandotti. All. Ceccarelli. Inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno della Consultinvest Loreto Pesaro, che espugna il Pala Costa superando Ravenna con il punteggio di 61-75 e bissa il successo ottenuto all’andata. L’avvio è favorevole ai padroni di casa con Jakstas, ma Pesaro risponde subito con Graziani in penetrazione e Delfino nel pitturato, nonostante l’uscita anticipata del lungo per problemi di falli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

