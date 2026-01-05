Lorenzo Musetti riparte da Hong Kong | il tabellone e gli avversari Pericolo dal Canada?
Lorenzo Musetti apre la stagione 2026 a Hong Kong, affrontando un torneo importante per definire il suo percorso. Con un tabellone competitivo e avversari di livello, l’obiettivo è migliorare la forma e consolidare la propria posizione nel circuito. La partecipazione a questa manifestazione rappresenta un'occasione per valutare i progressi e affrontare eventuali sfide, incluso il rischio rappresentato da avversari provenienti dal Canada.
Lorenzo Musetti inizia ufficialmente la sua stagione 2026. Il toscano ripartirà da Hong Kong e il suo obiettivo sarà quello di mettere in mostra un tennis adeguato alle proprie ambizioni. Conclusa l’annata scorsa in top-10 (n.8 del mondo) e con la qualificazione alle ATP Finals, Musetti vuole però interrompere il digiuno da vittorie nel massimo circuito internazionale. L’ultimo successo risale al 23 ottobre 2022, a Napoli, nella finale vinta contro Matteo Berrettini. Da allora il carrarino ha disputato otto finali complessive, comprese quelle Challenger di Cagliari e Torino nel 2024, senza riuscire ad alzare il trofeo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego ripartiranno da Hong Kong nel 2026: un torneo con tanti avversari insidiosi
Leggi anche: La stagione di Lorenzo Musetti inizia da Hong Kong: avversari e precedenti nel torneo
Atp Hong Kong, il tabellone: ci sono Musetti e Sonego; Tabellone ATP Hong Kong 2026: Musetti e Sonego subito su strade interessanti; Lorenzo Musetti: Con José Perlas mi rimetto in gioco, voglio partire a razzo; Dove giocheranno gli italiani nei primi tornei ATP e WTA del 2026: tra United Cup e appuntamenti dal 4 all’11 gennaio.
Lorenzo Musetti riparte da Hong Kong: il tabellone e gli avversari. Pericolo dal Canada? - Il toscano ripartirà da Hong Kong e il suo obiettivo sarà quello di mettere in mostra un tennis ... oasport.it
LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller 7-6, 1-2, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: break a zero in avvio di 2° set - Musetti deve scongiurare il 3° break consecutivo. oasport.it
ATP Hong Kong, Musetti prima testa di serie del tabellone. Sonego nel quarto di Bublik - ATP | I due Lorenzo hanno scelto il 250 asiatico per iniziare la stagione. ubitennis.com
LORENZO MUSETTI : “NON CI SONO SOLO I TROFEI A DARE FELICITÀ” “Il primo figlio è stato un terremoto e una bella sorpresa. Non era cercato, ma abbiamo deciso di tenerlo: ho dovuto ripensare la mia vita. Avevo paura di non essere pronto alle novità. C - facebook.com facebook
Grandi obiettivi per la nuova stagione di Lorenzo Musetti Il campione azzurro ha parlato anche dei nuovi stimoli che sta ricevendo dai suoi allenatori: “Mi hanno detto che devo diventare più aggressivo. #Musetti #Tennis #Sinner #Alcaraz x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.