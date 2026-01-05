Lorenzo Musetti riparte da Hong Kong | il tabellone e gli avversari Pericolo dal Canada?

Lorenzo Musetti apre la stagione 2026 a Hong Kong, affrontando un torneo importante per definire il suo percorso. Con un tabellone competitivo e avversari di livello, l’obiettivo è migliorare la forma e consolidare la propria posizione nel circuito. La partecipazione a questa manifestazione rappresenta un'occasione per valutare i progressi e affrontare eventuali sfide, incluso il rischio rappresentato da avversari provenienti dal Canada.

Lorenzo Musetti inizia ufficialmente la sua stagione 2026. Il toscano ripartirà da Hong Kong e il suo obiettivo sarà quello di mettere in mostra un tennis adeguato alle proprie ambizioni. Conclusa l’annata scorsa in top-10 (n.8 del mondo) e con la qualificazione alle ATP Finals, Musetti vuole però interrompere il digiuno da vittorie nel massimo circuito internazionale. L’ultimo successo risale al 23 ottobre 2022, a Napoli, nella finale vinta contro Matteo Berrettini. Da allora il carrarino ha disputato otto finali complessive, comprese quelle Challenger di Cagliari e Torino nel 2024, senza riuscire ad alzare il trofeo. 🔗 Leggi su Oasport.it

