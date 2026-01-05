Loredana Lecciso ha un malore prima di Domenica In | Svenuta in stazione a Milano la polizia mi ha aiutata

Loredana Lecciso ha avuto un malore alla stazione Centrale di Milano, poco prima di partire per la trasmissione Domenica In a Roma. La positive esperienza con la polizia le ha permesso di ricevere assistenza immediata, consentendole di proseguire il viaggio in sicurezza. La vicenda evidenzia l'importanza delle misure di sicurezza e del supporto delle forze dell'ordine in situazioni di emergenza.

Loredana Lecciso è svenuta in stazione Centrale a Milano, prima di prendere il treno che l'avrebbe portata negli studi di Domenica In a Roma. La showgirl è stata comunque ospite della puntata insieme ad Al Bano, raccontando cosa le è successo e ringraziando le forze dell'ordine per l'aiuto.

Loredana Lecciso ha un malore in stazione e cade a terra: "Grazie a chi mi ha soccorso" - Loredana Lecciso ha avuto un malore mentre si trovava in stazione Centrale a Milano. today.it

“Ho avuto un malore alla stazione mentre partivo per Domenica In”: la disavventura di Loredana Lecciso - La compagna di Al Bano è stata soccorsa alla Stazione Centrale di Milano mentre partiva per Roma. ilfattoquotidiano.it

Loredana Lecciso, malore alla stazione di Milano: salvata dalla polizia - facebook.com facebook

#DomenicaIn inizia il 2026 con Al Bano e Loredana Lecciso, Raoul Bova, Enrica Bonaccorti e Toni Servillo Focus sulla tragedia di #CransMontana nello spazio attualità. Omaggio a #BrigitteBardot. Ecco le anticipazioni del 4 gennaio 2026 x.com

