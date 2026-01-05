L’operazione in Venezuela è una prova di forza o di debolezza degli Stati Uniti di Donald Trump?

L’intervento degli Stati Uniti in Venezuela rappresenta un episodio complesso che va oltre le motivazioni economiche. Oltre al petrolio, ci sono considerazioni geopolitiche e strategiche che evidenziano la posizione degli Stati Uniti nella regione. Questa operazione può essere interpretata come un segnale di forza o di debolezza, a seconda della prospettiva adottata. Analizzare le ragioni e le implicazioni di questa mossa permette di comprendere meglio gli equilibri internazionali attuali.

Non c'è solo - o tanto - il petrolio dietro il clamoroso attacco americano in Venezuela. Ecco tutte le vere ragioni di questo caso politico che rischia di mettere in discussione tutti gli (apparenti) attuali equilibri mondiali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

