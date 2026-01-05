A Lodi, nelle ultime quattro giornate, sono stati superati i limiti di PM10, portando all’attivazione delle misure anti-inquinamento. La situazione riflette le problematiche di qualità dell’aria nella provincia, in un contesto di attenzione crescente alle problematiche ambientali. Le autorità monitorano costantemente i livelli di inquinamento per tutelare la salute pubblica e adottare le misure necessarie.

Lodi, 5 gennaio 2026 – Tira una brutta aria in provincia di Lodi. Non si è fatto in tempo a “festeggiare” per i dati resi noti da Legambiente, secondo i quali in Lombardia nel 2025 l’inquinamento atmosferico ha, seppur leggermente, allentato la presa, che nel Lodigiano scatta il primo provvedimento anti smog. Da domani, martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, nel territorio in cui secondo i dati registrati da Arpa per quattro giorni consecutivi è stato superato il valore limite riferito alla media giornaliera di PM10, scattano le misure temporanee contro l’inquinamento. Le disposizioni. In tutti i Comuni della provincia sarà quindi vietato l'utilizzo degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa, fino a 3 stelle comprese, lo spandimento dei liquami zootecnici e qualsiasi tipo di combustione all'aperto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lodi: limiti di PM10 superati per quattro giorni di fila, scattano le misure anti-inquinamento

Leggi anche: Superati i limiti di Pm10 nell'aria: scattano i divieti anti-inquinamento

Leggi anche: Pm10 oltre i limiti, scattano le misure antinquinamento a Milano, Monza e Cremona

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Lodi: limiti di PM10 superati per quattro giorni di fila, scattano le misure anti-inquinamento - Il provvedimento in vigore da domani, martedì 6 gennaio, fino a quando le condizioni dell’aria non consentiranno la sua disattivazione ... ilgiorno.it