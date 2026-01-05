Lodi | limiti di PM10 superati per quattro giorni di fila scattano le misure anti-inquinamento
A Lodi, nelle ultime quattro giornate, sono stati superati i limiti di PM10, portando all’attivazione delle misure anti-inquinamento. La situazione riflette le problematiche di qualità dell’aria nella provincia, in un contesto di attenzione crescente alle problematiche ambientali. Le autorità monitorano costantemente i livelli di inquinamento per tutelare la salute pubblica e adottare le misure necessarie.
Lodi, 5 gennaio 2026 – Tira una brutta aria in provincia di Lodi. Non si è fatto in tempo a “festeggiare” per i dati resi noti da Legambiente, secondo i quali in Lombardia nel 2025 l’inquinamento atmosferico ha, seppur leggermente, allentato la presa, che nel Lodigiano scatta il primo provvedimento anti smog. Da domani, martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, nel territorio in cui secondo i dati registrati da Arpa per quattro giorni consecutivi è stato superato il valore limite riferito alla media giornaliera di PM10, scattano le misure temporanee contro l’inquinamento. Le disposizioni. In tutti i Comuni della provincia sarà quindi vietato l'utilizzo degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa, fino a 3 stelle comprese, lo spandimento dei liquami zootecnici e qualsiasi tipo di combustione all'aperto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Superati i limiti di Pm10 nell'aria: scattano i divieti anti-inquinamento
Leggi anche: Pm10 oltre i limiti, scattano le misure antinquinamento a Milano, Monza e Cremona
Lodi: limiti di PM10 superati per quattro giorni di fila, scattano le misure anti-inquinamento - Il provvedimento in vigore da domani, martedì 6 gennaio, fino a quando le condizioni dell’aria non consentiranno la sua disattivazione ... ilgiorno.it
Inquinamento in discesa a Mantova: nel 2025 i giorni oltre i limiti di Pm10 sono diminuiti drasticamente - MANTOVA Alla data del 18 dicembre, quella di cui sono disponibili gli ultimi rilevamenti di Arpa Lombardia circa la qualità dell’aria, Mantova si trova ... vocedimantova.it
Smog, valori di Pm10 superati a Milano e in altre 5 province lombarde: da martedì 14 ottobre scattano le misure di primo livello - I dati pubblicati lunedì da Arpa hanno certificato il superamento consecutivo del valore limite riferito alla media giornaliera di Pm10 nei giorni precedenti, nelle province di Monza, Lodi, Milano, ... milano.corriere.it
L’uomo, condannato dalle autorità moldave a 20 anni di reclusione per omicidio, furto ed evasione, si nascondeva a Orzinuovi, nel bresciano. Lavorava in un’azienda di Cremona, ed era domiciliato in provincia di Lodi - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.