Lo Zen ferito e l’iniziativa a sostegno di Padre Giannalia segreterie Udc annunciano la loro presenza nel quartiere

Da palermotoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Zen ferito e l’iniziativa a sostegno di Padre Giannalia rappresentano un segnale di attenzione e solidarietà per il quartiere. Le recenti vicende hanno messo in luce le fragilità di questa zona di Palermo, richiedendo un impegno concreto da parte delle istituzioni e della comunità. Segreterie Udc annunciano la loro presenza nel quartiere per promuovere dialogo, ascolto e iniziative volte a favorire un percorso di ricostruzione e speranza.

Palermo allo Zen, negli ultimi giorni, si è respirato un clima pesante. I gravi episodi verificatisi nel quartiere hanno riportato alla luce fragilità mai davvero sopite, ferite che si riaprono e che interrogano l’intera città. Non si tratta soltanto di cronaca: è un campanello d’allarme che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

