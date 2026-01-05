Lo Zen ferito e l’iniziativa a sostegno di Padre Giannalia segreterie Udc annunciano la loro presenza nel quartiere

Lo Zen ferito e l’iniziativa a sostegno di Padre Giannalia rappresentano un segnale di attenzione e solidarietà per il quartiere. Le recenti vicende hanno messo in luce le fragilità di questa zona di Palermo, richiedendo un impegno concreto da parte delle istituzioni e della comunità. Segreterie Udc annunciano la loro presenza nel quartiere per promuovere dialogo, ascolto e iniziative volte a favorire un percorso di ricostruzione e speranza.

