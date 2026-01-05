lo spirito del mattarellismo

In quella sorta di trattato di sintesi sul senso della Repubblica a ottant'anni dalla nascita, che è stato il discorso di fine anno del Capo dello Stato, ci sono alcuni aspetti che per ragioni di tipo politico-istituzionale evidentemente il presidente Mattarella non poteva cogliere ed esplicitare. Il primo riguarda l'evoluzione delle sigle politiche negli anni della Repubblica. Ciò che più colpisce nell'evoluzione del sistema politico italiano, in 80 di repubblica, sono alcuni paradossi che lo rendono unico rispetto agli altri grandi paesi europei. Se si dà un colpo d'occhio all'emicilclo dell'aula di Montecitorio ci si rende conto - ecco il primo paradosso - che nessuno dei partiti cui fanno riferimento i parlamentari seduti in quell'aula ha una sigla come quella dei partiti del primo cinquantennio circa della vita repubblicana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

