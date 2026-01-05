Dal 7 all’11 gennaio, al Teatro Piccinni di Bari, va in scena

Per la stagione teatrale e di danza del Comune di Bari-Puglia Culture, arriva a Bari, al Teatro Piccinni, da mercoledì 7 a domenica 11 gennaio, Il medico dei maiali, produzione Ente Teatro Cronaca LVF – Teatro Manini di Narni, con Luca Bizzarri, Francesco Montanari, David Sebasti, Mauro Marino. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Lo spettacolo "Il medico dei pazzi" in scena a Bari

Leggi anche: "Il Medico dei pazzi": in scena la Compagnia teatrale Great Talent di Palmi

Leggi anche: Teatro Giordano di Foggia, stagione 2025/2026: in scena 'Il medico dei pazzi' con Gianfelice Imparato

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il medico dei pazzi al Teatro Quirino; Pazzo a chi? al teatro comunale. Il ricavato ad Anffas Sibillini; Teatro a Roma: gli spettacoli più attesi di gennaio 2026.

'Il Medico dei Pazzi' di Scarpetta al Teatro Giordano di Foggia - Spettacolo comico 'Il Medico dei Pazzi' al Teatro Umberto Giordano di Foggia con Gianfelice Imparato. mentelocale.it

"Il medico dei pazzi" al Teatro Quirino - Il Medico dei Pazzi è lo spettacolo in programma al Teatro Quirino dal 26 dicembre all'11 gennaio. romatoday.it

La follia e l’inganno dell’apparire. Domani al Vaccaj di Tolentino Gianfelice Imparato protagonista ne “Il medico dei pazzi” - La storia è quella del noto capolavoro del teatro napoletano: Il medico dei pazzi sarà in scena domani alle ore 21. corriereadriatico.it

“From Chapeltown Streets to Coaching World Beating Poets – Saju Ahmed’s Hidden Story”

“Il medico dei maiali” al Teatro Piccinni di Bari dal 7 all’11 gennaio 2026 Per la stagione teatrale e di danza del Comune di Bari – Puglia Culture, arriva al Teatro Piccinni da mercoledì 7 a domenica 11 gennaio Il medico dei maiali, spettacolo firmato da Davide - facebook.com facebook