Lo spettacolo ' Basta Poco' in scena a Mola di Bari e Gioia del Colle
Prende il via giovedì prossimo il tour pugliese di Basta Poco commedia brillante, ruvida e politicamente scorretta di Antonio Cornacchione in scena insieme a un istrionico Pino Quartullo e all’irresistibile verve di Alessandra Faiella. Cinque le tappe pugliesi organizzate da Puglia Culture in. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Lo spettacolo 'Basta Poco' in scena a Mola di Bari e Gioia del Colle
Leggi anche: 'Insonni', un cantiere sonoro dell''io' del fiammingo di Puglia in scena a Mola di Bari
Lo spettacolo 'Basta Poco' in scena a Mola di Bari e Gioia del Colle 11 e 12 gennaio 2026; “Basta Poco” con Cornacchione: risate dolci-amare oggi al Comunale; “Basta poco”: Cornacchione porta a Grottaglie l’Italia dei paradossi; La stagione di prosa accende i riflettori: a Fasano arriva Basta Poco.
"Da quarant’anni vediamo lo stesso spettacolo senza reagire: è ora di dire basta" - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.