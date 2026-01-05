Lo psicologo che si occupa degli studenti ustionati del liceo Virgilio sottolinea che insonnia e incubi sono reazioni normali a un trauma così intenso. Per i ragazzi della terza D, il ritorno a scuola rappresenta un nuovo passo verso la normalità, sebbene il ricordo di quella notte rimanga vivo. La loro esperienza evidenzia l’importanza di supporto psicologico durante il percorso di recupero emotivo dopo eventi traumatici.

Milano – Quattro banchi vuoti. Per i ragazzi della terza D del Liceo Virgilio le lezioni riprenderanno il 7 gennaio senza quattro loro compagni di classe: Francesca, Sofia, Leonardo e Kean, tutti 16enni, feriti nella strage di Capodanno. Le due ragazze e Kean sono stati trasferiti al Niguarda di Milano, Leonardo è ancora in Svizzera, al momento “non trasportabile”. Un ritorno in classe che deve fare i conti con qualcosa che la scuola non può insegnare: la fragilità della vita. "L’adolescenza è il momento in cui si costruisce l’identità. Una tragedia simile impatta su questa costruzione, mostrando la vulnerabilità umana troppo presto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo psicologo nel liceo degli studenti ustionati: “Insonnia e incubi sono normali, è il loro 11 settembre. Impossibile dimenticare”

Leggi anche: Lo psicologo dei genitori a Crans-Montana: “Li tiene in piedi la rabbia. I ragazzi escono dall’inferno, sono chiusi tra loro”

Leggi anche: Lavori in anticipo, studenti pronti a tornare al liceo 'Giannone': riapertura a settembre 2026

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Milano, la classe del liceo Virgilio sconvolta dalla strage di Crans- Montana: quattro amici feriti dalle fiamme. «Quando sono circolati i nomi ci è mancato il respiro»; Strage di Crans-Montana, l'ambasciatore: Le sei vittime identificate saranno portate in Italia - Identificati tutti gli italiani morti, sono sei. Oggi il rimpatrio delle salme; Crans-Montana: 3 le vittime italiane. Indagati i due gestori per omicidio e lesioni personali.

Strage Crans-Montana, il dramma nel dramma della terza D del liceo Virgilio di Milano: 4 studenti gravi - Sono rimaste ustionate gravemente dalle fiamme divampate nel locale di Crans- virgilio.it