Il Liverpool attraversa un momento di incertezza, con risultati che hanno influito sulla sua posizione in classifica. Dopo il pareggio 2-2 contro il Fulham, i Reds si trovano quarti, distanti quattordici punti dall'Arsenal, leader attuale. Questa situazione evidenzia le difficoltà della squadra nel mantenere la propria competitività, senza tuttavia perdere completamente il passo con le prime posizioni della Premier League.

Gli ultimi risultati del Liverpool stanno deludendo; hanno pareggiato 2-2 contro il Fulham e ora sono quarti in classifica, a meno quattordici dal primo posto occupato dall’Arsenal. La crisi d’identità del Liverpool. The Athletic scrive sulla squadra di Arne Slot: Al Liverpool manca furbizia e la scintilla. Sono in preda a una crisi di identità. Dopo venti partite di Premier, questo è preoccupante. Il tecnico olandese ha meritato tutti i plausi che gli sono arrivati, ma dalla scorsa estate non è più lo stesso. La loro stagione può essere finora divisa in tre blocchi. All’inizio della stagione, vincevano ma non convincevano, per poi arrivare a quella disastrosa sequenza di nove sconfitte in dodici partite. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Liverpool in preda a una crisi d’identità, deludono anche se non perdono

