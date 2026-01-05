LIVE Musetti Sonego-Kecmanovic Muller ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | si avvicina l’esordio degli azzurri

Su OA Sport trovate la diretta aggiornata delle partite di ATP Hong Kong 2026, tra cui gli incontri di Musetti, Sonego, Kecmanovic e Muller. Seguite gli eventi in tempo reale per rimanere informati sull’andamento del torneo e sui risultati degli azzurri, pronti a esordire in questa fase del torneo. Restate con noi per aggiornamenti precisi e puntuali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.56 Buongiorno amici di OA Sport. E’ in corso il secondo set tra Djere e Nava: il serbo è in vantaggio 7-5, 3-2 (con break). A seguire toccherà a MusettiSonego, ma in ogni caso non prima delle 9.00. Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell’esordio in doppio e stagionale nell’ATP 250 di Hong Kong di Lorenzo MUSETTI e Lorenzo SONEGO, opposti alla coppia serbo francese composta da Miomir Kecmanovic e Alexander Muller. Esordio a coppie quindi per i due azzurri, che giunsero molto avanti nel Masters 1000 di Cincinnati e che insieme hanno dimostrato di potersi esprimere al meglio. 🔗 Leggi su Oasport.it

