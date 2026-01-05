LIVE Musetti Sonego-Kecmanovic Muller ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | primo rodaggio in doppio

Benvenuti alla diretta dell’ATP di Hong Kong 2026, dove Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego esordiscono in doppio. In questa partita, i nostri atleti affrontano la coppia composta da Miomir Kecmanovic e Alexander Muller. Seguite con noi l’andamento del match e gli aggiornamenti in tempo reale. Restate sintonizzati per tutte le informazioni sul torneo e sui risultati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell’esordio in doppio e stagionale nell’ATP 250 di Hong Kong di Lorenzo MUSETTI e Lorenzo SONEGO, opposti alla coppia serbo francese composta da Miomir Kecmanovic e Alexander Muller. Esordio a coppie quindi per i due azzurri, che giunsero molto avanti nel Masters 1000 di Cincinnati e che insieme hanno dimostrato di potersi esprimere al meglio. Sul cemento asiatico di Hong Kong proveranno quindi a fare più strada possibile, loro che in doppio vantano un titolo, in quel di Doha nel 2024. Preparazione in vista degli Australian Open, dove Sonego difenderà i quarti del 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

