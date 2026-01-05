Inizia la stagione 2026 dell’ATP Hong Kong con le prime partite ufficiali. Tra i match in programma, i tennisti italiani Musetti e Sonego scenderanno in campo contro Kecmanovic e Muller nel primo turno. Segui la diretta per aggiornamenti in tempo reale e tutte le novità dal torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:39 Tra poco più di 20? vi racconteremo la prima partita ufficiale della stagione 2026 di Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, opposti a KecmanovicMuller nel 1° turno di Hong Kong. 7.56 Buongiorno amici di OA Sport. E’ in corso il secondo set tra Djere e Nava: il serbo è in vantaggio 7-5, 3-2 (con break). A seguire toccherà a MusettiSonego, ma in ogni caso non prima delle 9.00. Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell’esordio in doppio e stagionale nell’ATP 250 di Hong Kong di Lorenzo MUSETTI e Lorenzo SONEGO, opposti alla coppia serbo francese composta da Miomir Kecmanovic e Alexander Muller. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: azzurri in campo a breve

Leggi anche: LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: si avvicina l’esordio degli azzurri

Leggi anche: LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: primo rodaggio in doppio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: primo rodaggio in doppio; Dove vedere in tv Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller, ATP Hong Kong 2026: orario, programma, streaming; Lorenzo Sonego: “Santopadre trasmette tranquillità. Spero Sinner diventi uno step sopra Alcaraz”; LIVE Musetti Sonego-Kecmanovic Muller ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | si avvicina l’esordio degli azzurri.

LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: azzurri in campo a breve - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:39 Tra poco più di 20' vi racconteremo la prima partita ufficiale della stagione 2026 di Lorenzo Sonego e ... oasport.it