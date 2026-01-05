LIVE Musetti Sonego-Kecmanovic Muller 7-6 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | si chiude un combattuto 1° set

Segui in tempo reale gli aggiornamenti sulla partita ATP di Hong Kong 2026, con Musetti/Sonego e Kecmanovic/Muller. Il primo set si è concluso 7-6 in favore degli italiani, dopo un match equilibrato e combattuto. Restate con noi per tutte le notizie e gli aggiornamenti più recenti sui nostri tennisti italiani nel torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MusettiSonego-KecmanovicMuller 7-6(3)! Basta la prima al torinese e allora si chiude in favore degli azzurri un combattuto primo set. 6-3 Azzecca una splendida risposta di rovescio Musetti e ci sono 3 palle set. 5-3 Vola via il rovescio di Muller. 4-3 Servizio del torinese, chiusura del toscano. 3-3 Risponde subito Sonego. 2-3 Prima vincente Kecmanovic. 2-2 Non passa il passante di Kecmanovic. 1-2 Mamma mia, che errore di volo del toscano. 1-1 Comodissimo smash di Musetti. 0-1 Volèe stoppata di rovescio pregevole di Muller. 6-6 Esce il dritto in cross di Musetti.

