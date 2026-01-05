LIVE Musetti Sonego-Kecmanovic Muller 7-6 4-4 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | gli azzurri tornano nel 2° set

Segui in tempo reale gli aggiornamenti sul match tra Musetti/Sonego e Kecmanovic/Muller all’ATP di Hong Kong 2026. Dopo il primo set vinto dagli azzurri, la sfida prosegue nel secondo, con il punteggio di 4-4. Qui troverai tutte le novità e i momenti salienti dell'incontro, per rimanere aggiornato sugli sviluppi in modo chiaro e accurato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Slice vincente Musetti! Si carica ancora. 30-30 Lungo il pallonetto difensivo del serbo. 15-30 Clamorosa risposta di Muller, poi comodo il dritto da vicino di Kecmanovic. 15-15 Si muove troppo presto Sonego e viene infilato dal rovescio lungoriga di Kecmanovic. 15-0 Servizio vincente, si carica Musetti! 4-4 Arriva comodamente, grazie anche agli errori dei rivali, il contro-break! Tuttavia, bravi gli azzurri a rispondere quasi sempre! 15-40 Erroraccio di volo di Kecmanovic. Palle break! 15-30 Di poco lunga la risposta lob di Musetti. 0-30 Impatta la risposta Sonego e mette pressione con l'anomalo di dritto e costringe a mettere out il rovescio Muller! 0-15 Profonda la risposta di Musetti, risulta vincente perché liscia Kecmanovic.

