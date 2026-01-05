LIVE Musetti Sonego-Kecmanovic Muller 7-6 1-2 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | break a zero in avvio di 2° set

Segui in tempo reale gli aggiornamenti sul match tra Musetti/Sonego e Kecmanovic/Muller all’ATP di Hong Kong 2026. Dopo il primo set vinto al tie-break, il secondo vede il punteggio in favore di Kecmanovic e Muller, con il torinese Musetti in svantaggio 1-2. Qui trovi tutte le informazioni e gli aggiornamenti sullo svolgimento della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 A quindici il torinese. 40-15 Servizio a segno. 30-15 Sbaglia un rovescio a campo semi-spalancato Kecmanovic e se ne dispera. 15-15 Sbaglia di rovescio il torinese. 15-0 Continua il giro con Sonego in battuta. Nel primo set aveva iniziato lui a battere. 0-2 Prima vincente. 40-30 Prima vincente. 30-30 Risposta incisiva d’incontro di Sonego che si presenta a rete e fa punto. 30-15 Serve&smash. 15-15 Servizio e dritto pesante Kecmanovic. 0-15 Sbaglia anche Muller la volèe però. 0-1 Doppio fallo e orribile break a zero subito da Musetti. 0-40 Fuori il dritto di Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller 7-6, 1-2, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: break a zero in avvio di 2° set Leggi anche: LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller 6-5, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: break azzurro nel 1° set Leggi anche: LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller 3-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: siamo ‘on serve’ nel 1° set La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: azzurri in campo a breve; Dove vedere in tv Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller, ATP Hong Kong 2026: orario, programma, streaming; Lorenzo Sonego: “Santopadre trasmette tranquillità. Spero Sinner diventi uno step sopra Alcaraz”; LIVE Musetti Sonego-Kecmanovic Muller ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | si avvicina l’esordio degli azzurri. LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller 7-6, 1-2, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: break a zero in avvio di 2° set - Musetti deve scongiurare il 3° break consecutivo. oasport.it

Dove vedere in tv Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller, ATP Hong Kong 2026: orario, programma, streaming - Domani, lunedì 5 gennaio, si aprirà l'ATP 250 Hong Kong 2026: nel primo turno del tabellone di doppio arriverà subito l'esordio della coppia tutta ... oasport.it

Tennis: Musetti e Sonego vanno in finale di doppio a Cincinnati - Musetti e Sonego contenderanno il titolo a Nikola Mektic e Rajeev Ram, che hanno raggiunto la loro prima finale battendo 7- ansa.it

Arnaldi a Brisbane, Sonego-Musetti in doppio a Hong Kong: il programma di lunedì 5 x.com

Ufficializzato il tabellone principale dell’ATP 250 di Hong Kong 2026. Due azzurri al via: Lorenzo Musetti, numero 1 del seeding, e Lorenzo Sonego, testa di serie numero 5. Musetti entrerà in gara direttamente al secondo turno, dove affronterà il vincente della - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.