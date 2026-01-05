LIVE Musetti Sonego-Kecmanovic Muller 1-2 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | esordio stagionale per gli azzurri in doppio

Segui in tempo reale il risultato del match ATP Hong Kong 2026 tra Musetti/Sonego e Kecmanovic/Muller, con l'esordio stagionale degli azzurri in doppio. Aggiorna la diretta per rimanere informato sui punteggi e gli eventi principali di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Due smash per chiudere servono a Muller. 0-30 Fuori il rovescio del serbo. 0-15 Ricomincia il giro al servizio con Kecmanovic. Risposta nei piedi di Musetti e punto. 2-2 A quindici anche Musetti! 40-15 Molto bene Sonego con lo smash in arretramento. 30-15 Servizio a segno del toscano! 15-15 Rallenta con il braccio e sbaglia il passante di dritto Musetti. 15-0 Spara out il dritto in palleggio Muller. 1-2 Servizio e smash a rimbalzo Kecmanovic. 40-15 Non risponde Lorenzo Musetti. 30-15 Sbaglia l'entrata al volo Muller. 30-0 Kick a segno di Kecmanovic sul rovescio di Musetti.

