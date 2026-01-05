LIVE Errani Vavassori-Rajanoah Roger Vasselin Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA | il doppio può decidere la qualificazione

Segui in tempo reale l’andamento dell’incontro tra Errani/Vavassori e Rajanoah/Roger Vasselin, valido per la United Cup 2026. La partita potrebbe avere un peso decisivo sulla qualificazione dell’Italia ai quarti di finale. Restate aggiornati per tutte le novità e i risultati, in un contesto di competizione che richiede attenzione e precisione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10 Buonasera amici di OA Sport. La situazione è la seguente: per qualificarsi da ripescata ai quarti di finale, l’Italia deve battere la Francia 3-0, lasciando per strada appena un set. Dunque è obbligatorio non solo un filotto di vittorie, ma anche che almeno due di queste avvengano con un punteggio di 2-0. La partita più impegnativa, in questo senso, sembra quella iniziale di Flavio Cobolli. Buon pomeriggio e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del doppio misto di Italia-Francia, ultimo incontro del gruppo C di United Cup 2026. Azzurri che si affidano a Sara Errani ed Andrea Vavassori, a caccia del riscatto dopo la sconfitta patita contro gli svizzeri Bencic-Paul. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Rajanoah/Roger Vasselin, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: il doppio può decidere la qualificazione Leggi anche: LIVE Errani/Vavassori-Rajanoah/Roger Vasselin, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: il doppio sarà decisivo? Leggi anche: Errani/Vavassori-Rakotomanga Rajaonah/Roger Vasselin, Italia-Francia United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. LIVE Errani/Vavassori-Rajanoah/Roger Vasselin, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: il doppio sarà decisivo? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del doppio misto di Italia- oasport.it

Errani/Vavassori-Rakotomanga Rajaonah/Roger Vasselin, Italia-Francia United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming - Sara Errani e Andrea Vavassori potrebbero avere un ruolo determinante nella difficile rincorsa dell'Italia alla qualificazione per i quarti di finale ... oasport.it

Tennis, United Cup, Italia-Svizzera 1-1. In campo Errani-Vavassori contro Paul-Bencic - Forfait Wawrinka, al suo posto Jakub Paul Stan Wawrinka non ce la fa e lascia il suo posto per la sfida decisiva a Jakub Paul che farà coppia con Belinda Bencic contro i campioni dell'Us Open, Sara Er ... msn.com

La Svizzera batte 2-1 l'Italia in un match del gruppo C della United Cup, disputato alla 'Rac Arena' di Perth. A decidere l'incontro il doppio misto vinto dalla coppia Belinda Bencic-Jakub Paul sugli azzurri Sara Errani e Andrea Vavassori, con il punteggio di 7- - facebook.com facebook

Niente da fare per Errani e Vavassori, sconfitti al super tiebreak da Bencic e Paul Dopo la sconfitta con la Svizzera, per qualificarsi per i quarti di finale della United Cup gli azzurri hanno bisogno di essere tra le migliori 2 seconde dei gruppi Martedì alle 3:00 x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.