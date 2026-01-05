LIVE Cobolli-Rinderknech Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA | sfida spartiacque per il ripescaggio

Benvenuti alla diretta testuale del singolare maschile tra Italia e Francia, in programma nel girone C della United Cup 2026. Seguite con noi l’andamento di questa sfida, che rappresenta un importante momento per le sorti del torneo e il possibile ripescaggio. Cliccate sul link per aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti sull’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del singolare maschile di Italia-Francia, match valido per il girone C di United Cup 2026. Flavio Cobolli attende Arthur Rindercknech in quello che potrebbe essere un vero e proprio incontro spartiacque in chiave qualificazione ai quarti di finale. Quarti già raggiunti dalla Svizzera, ma che gli azzurri possono griffare come migliore seconda infliggendo un secco 3-0 ai transalpini. Tre confronti diretti già disputati tra i due con il transalpino avanti 2.1, Cobolli, ventiquattrenne nativo di Firenze da famiglia romana, si presenta all'appuntamento che inaugura la stagione da numero 22 ATP.

United Cup: infinito Wawrinka, rimonta Rinderknech e fa volare la Svizzera. Domani sfida Cobolli x.com

La United Cup è l'ennesima baracconata di un tennis che ormai ne presenta troppe di queste situazioni. Bene, finito il momento brontolone però annuncio ufficialmente che il detox racchettaro è terminato perché uno sguardo a Cobolli Wawrinka lo darò. Il non - facebook.com facebook

