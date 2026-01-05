LIVE Cobolli-Rinderknech Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA | serve un filotto Sfida spartiacque per sperare

Segui in tempo reale l'incontro tra Cobolli e Rinderknech, valido per l'Italia contro la Francia nella United Cup 2026. La partita rappresenta un momento cruciale per le speranze azzurre di proseguire il torneo, con l'Italia che necessita di una vittoria convincente per qualificarsi ai quarti di finale. Aggiornamenti e risultati in diretta per seguire passo dopo passo l'andamento di questa sfida decisiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10 Buonasera amici di OA Sport. La situazione è la seguente: per qualificarsi da ripescata ai quarti di finale, l’Italia deve battere la Francia 3-0, lasciando per strada appena un set. Dunque è obbligatorio non solo un filotto di vittorie, ma anche che almeno due di queste avvengano con un punteggio di 2-0. La partita più impegnativa, in questo senso, sembra quella iniziale di Flavio Cobolli. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del singolare maschile di Italia-Francia, match valido per il girone C di United Cup 2026. Flavio Cobolli attende Arthur Rindercknech in quello che potrebbe essere un vero e proprio incontro spartiacque in chiave qualificazione ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

