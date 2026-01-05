Littler-mania sta conquistando il mondo, con un centro dal valore di 50 milioni di euro a soli 18 anni. Il marchio Littler di Littler si fa notare, richiamando le atmosfere delle canzoni degli Oasis. Da Warrington a Manchester, la distanza è di appena 32 chilometri, sottolineando un legame stretto tra passato e presente nel panorama industriale e musicale.

Littler by Littler, quasi come nella canzone degli Oasis. E in fondo da Warrington a Manchester ci sono solo 32 chilometri. Warrington è la cittadina del Cheshire dove è nato e sbocciato un fenomeno dello sport mondiale, all’anagrafe Luke Buckley, ma per tutti Luke Littler, dal cognome della madre Lisa. Non ha ancora 19 anni (li compirà il 19 gennaio) e ha appena bissato il titolo di campione del mondo di freccette staccando un assegno da un milione di sterline all’ Alexandra Palace di Londra. Prima di lui la doppietta era riuscita solo ad altri tre. In finale ha battuto 7-1 l’olandese Gian Van Veen e ha ricevuto il trofeo dalle mani del ciclista Chris Hoy, ma nel caso di Littler i risultati sportivi, pur eccezionali, sono solo la punta dell’iceberg. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Littler-mania, bersaglio mondiale. A 18 anni un centro da 50 milioni

Leggi anche: Littler da record: secondo Mondiale a 18 anni e un milione di euro che lo consacra leggenda

Leggi anche: Luke Littler, il predestinato: 50 milioni tirando freccette

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Littler-mania, bersaglio mondiale. A 18 anni un centro da 50 milioni.

Luke Littler, chi è il diciottenne che ha guadagnato 50 milioni di euro in un anno con le freccette: sui social è un «influencer» - Ormai una star nel Regno Unito e non solo, si è appena laureato campione del mondo per il secondo anno di fila. msn.com